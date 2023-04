Donna cade in un dirupo in Val Trompia, recuperata e trasportata in ospedale

domenica, 16 aprile 2023

Nave (Brescia) – Intervento nel pomeriggio per la Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino. I tecnici sono stati attivati per una donna scivolata in un dirupo per una quindicina di metri, mentre stava percorrendo il sentiero, a circa 500 metri di quota. Immediata la richiesta di aiuto e l’attivazione dei soccorsi: la centrale ha inviato sul posto le squadre del Soccorso alpino bresciano, V Delegazione, presente anche un sanitario del Cnsas.

La donna, che ha riportato diversi traumi, è stata valutata dal punto di vista sanitario, immobilizzata e imbarellata. Per il recupero i tecnici hanno utilizzato manovre di contrappeso, l’hanno portata prima al sentiero, poi sulla strada, per un centinaio di metri. Infine l’infortunata è stata trasportata in ospedale. Sono intervenuti anche l’ambulanza Cosp Bovezzo, l’automedica, carabinieri e vigili del fuoco.