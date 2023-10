giovedì, 12 ottobre 2023

Sopramonte (Trento) – Distrutto da un incendio un cascinale disabitato in località Valle di Sopramonte. Il rogo è divampato poco dopo le 21 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari di Sopramonte, i permanenti di Trento, Cadine, Baselga del Bondone e Terlago.

Non si registrano feriti e il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero alle case e cascinali vicini. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.