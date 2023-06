Discoteche sicure, la Polizia di Stato controlla quattro locali in Alto Adige

sabato, 17 giugno 2023

Bolzano – Nell’ambito dei servizi pianificati per la stagione estiva, la Questura di Bolzano ha rafforzato anche i controlli sui locali notturni per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia, in particolare sul rispetto delle capienze, sulla verifica dei requisiti degli addetti alla sicurezza e per la repressione dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte i controlli, coordinati dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, hanno riguardato tre locali di Bolzano e uno di Laives. In totale sono state controllate 47 persone senza riscontrare irregolarità. I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane.