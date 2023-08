lunedì, 21 agosto 2023

Zanica – La statale 42 “del Tonale e della Mendola” è temporaneamente chiusa al traffico a Zanica, in provincia di Bergamo, per l’incendio di un mezzo pesante. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco. Fino al completamento delle operazioni di pulizia della carreggiata la circolazione resterà provvisoriamente indirizzata sulla viabilità comunale. Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine hanno lavorato per gestire l’emergenza e per ripristinare la viabilità.