Devastata casa cacciatori e incendiati capanni in Franciacorta, le reazioni

sabato, 19 agosto 2023

Capriolo (Brescia) – Devastata casa cacciatori e incendiati capanni in Franciacorta. “Provo rabbia e sconcerto per l’atto vandalico che ha devastato arredi, attrezzature e ricoperto di insulti le pareti della casa dei cacciatori di Capriolo, azione ad opera dei cosiddetti animalisti. Estremamente grave è poi l’aver appiccato l’incendio a due capanni di caccia, sempre in Franciacorta, che solo grazie al fortunoso intervento di alcuni passanti è stato domato; diversamente sarebbe potuto andare in fiamme l’intero Monte Orfano, patrimonio inestimabile messo a rischio proprio dagli animalisti/ambientalisti”, così Floriano Massardi, consigliere regionale della Lega e Presidente della Commissione “Agricoltura, montagna e foreste” di Regione Lombardia in merito al blitz riconducibile all’Animal front liberation.

“Questo purtroppo non è che l’ultimo episodio di una lunga serie di attacchi vandalici rimasti sempre impuniti. Mentre volontari e cacciatori sono controllati scrupolosamente, questi violenti agiscono liberamente distruggendo il lavoro che decine di persone portano avanti quotidianamente sul territorio. Non si possono più tollerare questi atti di puro terrorismo che si ripetono da anni, i colpevoli devono essere individuati e obbligati a risarcire i numerosi danni”.

“Voglio esprimere la mia totale solidarietà e vicinanza ai cacciatori e a tutti i volontari che con il loro lavoro presidiano e custodiscono il nostro territorio, fiducioso nell’intervento deciso da parte degli organi preposti” conclude Massardi.