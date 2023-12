Devastante incendio in una cascina a Pian Camuno: ingenti i danni

mercoledì, 13 dicembre 2023

Pian Camuno (Brescia) – Devastante incendio in via Volta a Pian Camuno (Brescia), cascina distrutta. Gran lavoro dalla serata di ieri e nella notte da parte dei vigili del fuoco di Darfo Boario, Breno, Pisogne, Palazzolo sull’Oglio e Gardone Valtrompia intervenuti con l’autoscala e due autobotti per spegnere l’incendio.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri della Stazione di Artogne e l’equipe medica del 118. Non si registrano feriti, ingenti i danni alla palazzina. Ora sono in corso le opere di messa in sicurezza e bonifica della palazzina e dell’aree adiacenti dove si trovano altre case. Accertamenti sulle cause del rogo.

