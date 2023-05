Devastante incendio alle “Vele” di Desenzano del Garda

martedì, 23 maggio 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Devastante incendio al centro commerciale “Le Vele” a Desenzano del Garda (Brescia). Le fiamme sono divampate nel pomeriggio e sul posto stanno operando 74 vigili del fuoco con 8 APS, 6 Autobotti, 2 autoscale, 1 carro aria, 1 carro schiuma. In Supporto alle squadre di Brescia sono giunti i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere e Verona. Al momento non si registrano feriti.

Il fumo è visibile a distanza di chilometri. Sono in corso anche gli accertamenti per chiarire le cause, partendo dalla zona dove sono divampate le fiamme.

ASST GARDA INTERROMPE SERVIZIO

A causa dell’incendio avvenuto oggi al centro commerciale Le Vele a Desenzano del Garda, la Direzione di ASST Garda ha dovuto sospendere le attività in presenza fino a nuova comunicazione dei seguenti servizi: vaccinazioni, sportelli di scelta e revoca e il consultorio. Le attività di scelta e revoca verranno evase tramite mail: sceltarevoca.desenzano@asst-garda.it I cittadini che hanno appuntamenti già stabiliti sia per i vaccini sia per il consultorio saranno ricontattati nei prossimi giorni dal personale della ASST Garda.