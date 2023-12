Devastante incendio a Esine, tre famiglie sfollate

martedì, 26 dicembre 2023

Esine (Brescia) – Un devastante incendio è divampato nella notte a Esine (Brescia) e sul posto – in via Fontane – stanno lavorando dalle 3 i vigili del fuoco del distaccamento di Darfo Boario e i colleghi di Breno, Edolo e di Lovere. Sul posto anche il sindaco di Esine, Emanuele Moraschini.

Il rogo ha distrutto il tetto di due abitazioni, che sono inagibili, oltre a un fienile e tre famiglie sono sfollate. L’incendio è stato domato all’alba e ora sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato il devastante incendio con danni ingenti a due abitazioni.