Desenzano: tenta di rubare una bici, fermato da poliziotto libero dal servizio

mercoledì, 31 maggio 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Tenta di rubare una bici: fermato da un agente della Polizia di Stato libero dal servizio. Nei giorni scorsi, un assistente della Polizia di Stato in forza al Commissariato di Desenzano, è intervenuto libero dal servizio fermando un ladro di biciclette. Il fatto è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Desenzano, dove il poliziotto ha notato due giovani intenti a discutere animatamente.

Si è avvicinato per comprendere il motivo del diverbio e, dopo essersi qualificato e avere ascoltato entrambi, ha appurato che uno dei due, diciannovenne, stava cercando di caricare la bicicletta appena rubata a bordo di un treno. Il 19enne, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un tronchese in metallo e, a quel punto, ha ammesso la propria responsabilità. Accompagnato al Commissariato per accertamenti, il giovane è stato deferito per tentato furto aggravato e porto di arnesi da scasso. Un plauso da parte del questore Eugenio Spina al poliziotto che, anche libero dal servizio, ha dimostrato prontezza, dedizione e professionalità interrompendo un fatto di reato e assicurando il responsabile alla giustizia dando lustro all’immagine della Polizia di Stato.