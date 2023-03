Desenzano, i carabinieri arrestano un corriere con 4 chili di marijuana

mercoledì, 8 marzo 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Carabinieri della Radiomobile arrestano un corriere con 4 chilogrammi di marijuana mentre rientrano dal servizio percorrendo l’autostrada. Un equipaggio della Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Desenzano del Garda, percorrendo il tratto autostradale all’altezza del casello dello stesso comune, notava un furgone che repentinamente, alla loro vista, aumentava l’andatura. Proprio come a sottrarsi da un possibile controllo. Tanto è bastato ad insospettire i militari e a decidere che fosse d’obbligo effettuare un controllo. Fermato il mezzo all’uscita autostradale di Peschiera del Garda, i militari hanno perquisito l’auto, nel corso della quale, occultata sotto ad una coperta, tra attrezzi edili, è stato trovato un borsone contenente quattro involucri in cellophane trasparente, termosaldati, contenenti ciascuno circa un chilogrammo di marijuana.

Nel frattempo, grazie al coordinamento tra le centrali operative, sono giunte sul posto pattuglie di Peschiera del Garda e un’altra di Desenzano del Garda, con l’ausilio delle quali veicolo e conducente sono stati trasferiti in caserma. A conclusione dei necessari accertamenti e operazioni di rito, l’uomo, un cinquantenne albanese, è stato arrestato e subito associato al carcere di Montorio Veronese. Dopo la convalida, decretata in data odierna, il Giudice veronese ha disposto la permanenza in carcere dell’arrestato.