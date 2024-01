Desenzano, furto in farmacia fatale a giovane ladro: arrestato

lunedì, 22 gennaio 2024

Desenzano del Garda (Brescia) – Un diciannovenne è stato tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Desenzano del Garda (Brescia) poiché si sarebbe reso autore di furti aggravati all’interno di tre esercizi commerciali nel Comune di Desenzano del Garda. Fatale quello in farmacia.

In particolare è stato immediatamente bloccato ed arrestato in flagranza di reato dopo essersi introdotto furtivamente all’interno di una farmacia di Desenzano del Garda ove, favorito anche dall’oscurità, avrebbe scardinato la porta di ingresso e avrebbe asportato il contenuto del fondo cassa. In pochissimi istanti dall’attivazione dell’allarme installato presso quell’esercizio commerciale, infatti, i militari dell’aliquota Radiomobile sono giunti sul posto riuscendo a impedire la fuga dell’uomo. Al termine dei primi accertamenti, i militari hanno inoltre accertato che la stessa persona si sarebbe resa autrice di ulteriori due furti dello stesso tenore solo pochi minuti prima, rispettivamente ai danni di un bar e di un negozio di ferramenta, entrambi sempre siti in Desenzano del Garda, dai quali anche in quei casi avrebbe asportato il contenuto del fondo cassa dopo aver forzato le porte di ingresso. Parte della refurtiva, ancora occultata sulla persona arrestata, è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari.