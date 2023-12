Desenzano del Garda: un arresto per furto aggravato, resistenza e lesioni

lunedì, 11 dicembre 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – I carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo per il presunto reato di furto aggravato in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nel corso del quotidiano servizio di istituto mirato alla prevenzione e al contrasto alla criminalità diffusa, a seguito di una segnalazione al 112 NUE di un probabile furto in corso in una zona residenziale del Comune di Desenzano del Garda, i militari dell’Aliquota Radiomobile di quella Compagnia si sono portati tempestivamente a verificare la segnalazione, riscontrando infatti la presenza di due persone intente ad arrampicarsi lungo la facciata esterna di un condominio con l’ausilio di una scala in ferro artigianale, costituita da alcuni tondini in ferro saldati tra loro. Alla vista dei militari, i due uomini hanno tentato la fuga scendendo rapidamente dai balconi esterni delle abitazioni; solo uno dei due è riuscito nell’intento, mentre l’altro è stato tempestivamente bloccato con non poche difficoltà da parte dei militari che sono riusciti a contenerlo nonostante un’attiva resistenza da parte dello stesso. L’uomo è stato trovato in possesso di uno zaino contenente la maggior parte della refurtiva poco prima asportata da alcune abitazioni di quel condominio; la stessa refurtiva è stata restituita nell’immediatezza agli aventi diritto.

Per tale motivo l’uomo è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Desenzano del Garda, in attesa del giudizio direttissimo che si è tenuto nella mattinata di oggi, con il quale il Giudice del Tribunale di Brescia ha disposto la detenzione in carcere fino alla nuova udienza.