Desenzano del Garda: borseggia anziana, arrestato 40enne

mercoledì, 9 agosto 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Anziana borseggiata al supermercato: 40enne arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito gli agenti. E’ accusato di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è successo nelle corsie di un supermercato, l’uomo si è avvicinato a un’anziana signora intenta a scegliere i prodotti e, con destrezza, è riuscito ad aprire la borsetta e prelevare il portafoglio con tutto il suo contenuto.

Gli uomini addetti alla vigilanza hanno notato la scena sul monitor di servizio e hanno segnalato il tutto alla centrale operativa del Commissariato di Desenzano del Garda, che ha inviato immediatamente una volante.

Nel frattempo, l’uomo si è dato alla fuga dopo essere riuscito a divincolarsi dagli addetti alla sicurezza, che lo hanno comunque inseguito. La pattuglia della Polizia di Stato, giunta sul posto tempestivamente, una volta riconosciuto il sospetto grazie alla descrizione fornita nel frattempo dalla centrale operativa, è riuscita a raggiungerlo.

Lo stesso ha però iniziato a inveire contro i poliziotti, minacciandoli e cercando di colpirli con una lametta estratta dalla tasca dei pantaloni; con non poca fatica, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo presso gli uffici del Commissariato, dove, anche grazie alle immagini, è stato possibile ricostruire i fatti.

Sul posto sono giunti in ausilio anche un equipaggio dei carabinieri e uno della polizia locale. Per il quarantenne, già gravato da precedenti di polizia, è scattato così l’arresto, convalidato dal Gip al termine del rito direttissimo.