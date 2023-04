Desenzano del Garda, alla guida ubriachi: 10 patenti ritirate e sette autisti denunciati

lunedì, 17 aprile 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Nuovo servizio per il contrasto delle “stragi del sabato sera” da parte della Polizia di Stato. Nella scorsa notte, la Polizia Stradale di Brescia unitamente a personale della Sezione Polizia Stradale di Bergamo, ha messo in atto un servizio specifico indirizzato al contrasto della guida in stato di alterazione per ebbrezza alcolica e per uso di sostanze stupefacenti.

Sono state impiegate nella zona di Desenzano sei pattuglie supportate da un’unità mobile con equipe medica per permettere i dovuti accertamenti sanitari direttamente sul posto. Il servizio svolto nella nottata ha permesso di controllare 46 conducenti dei quali 10 positivi all’alcooltest. Per questi ultimi è scattato il ritiro della patente di guida. Sette di questi inoltre sono stati anche denunciati, due veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.