Depuratore e strada della forra: interventi post frana a Tremosine

martedì, 16 gennaio 2024

Tremosine (Brescia) – Il depuratore di Tremosine (Brescia) dovrebbe essere sistemato per l’avvio della stagione turistica, quindi entro fine marzo. E’ la prima decisione indicata al termine del vertice che si è svolto oggi in Prefettura a Brescia sulla frana del 16 dicembre scorso a Tremosine.

Il prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà ha convocato l’incontro con la presenza di amministratori locali e tecnici di vari enti (Provincia di Brescia, Comune di Tremosine, Acque Bresciane e Arpa) per fare il punto sulla situazione a un mese dalla frana e definire gli interventi.

La Sp 38 strada della forra è chiusa e – come riferito dai tecnici della Provincia di Brescia – c’è uno scenario di rischio ed elevata criticità e insicurezza geologica, con massi instabili, quindi proseguirà il monitoraggio, poi saranno definiti gli interventi. Invece sul depuratore di Tremosine, danneggiato dalla frana del 16 dicembre, non si registrano situazioni di inquinamento, quindi in un paio di mesi saranno collocate le condotte e il ripristino del servizio. Il sindaco di Tremosine, Battista Girardi, che ha ringraziato tutti gli enti che hanno partecipato a superare la fase di emergenza post frana, ha chiesto di garantire il servizio da fine marzo, quando aprirà la stagione turistica.

Dall’incontro in Prefettura, convocato sul tema del depuratore di Tremosine, sono emersi dati rassicuranti sulla salute delle acque in prossimità della frana del dicembre scorso ed è stata esclusa una situazione di emergenza. “L’ottimismo derivante dai dati di ARPA rende possibile procedere con una soluzione definitiva invece che con risoluzioni temporanee ed emergenziali – ha commentato Mariateresa Vivaldini, Consigliera delegata all’Ambiente -. La Provincia di Brescia provvederà, sulla base del progetto di Acque Bresciane, a rilasciare tempestivamente l’autorizzazione per il nuovo scarico che andrà a sostituire quello attuale, otturato dalla frana. I lavori, nel frattempo, possono essere avviati”.

Regione Lombardia ha messo a disposizione del tavolo tecnico sulla frana di Tremosine, riunito questa mattina in prefettura a Brescia, i risultati delle analisi geologiche e chimiche effettuate dai tecnici di Arpa lo scorso 11 gennaio. “Non è stato rilevato alcun parametro critico sulla qualità delle acque del Garda. Ringrazio i tecnici di Arpa che hanno elaborato i dati in tempi rapidi per mettere i risultati a disposizione di istituzioni e cittadini”, ha dichiarato l’assessore regionale lombardo all’Ambiente e Clima Giorgio Maione che con Guardia costiera e Arpa ha effettuato un sopralluogo durante le rilevazioni.

I geologi hanno fatto volare un drone che ha consentito di riprendere la parete franosa e ricostruire il rilievo strutturale della parete con le relative famiglie di discontinuità. La massa franata è di circa 8.500 metri cubi. L’insieme di stratificazione e famiglie principali dei giunti di frattura che hanno determinato il distacco del dicembre 2023 è pervasivamente diffuso nell’area rendendo geometricamente possibile ulteriori scivolamenti a cuneo.

I chimici ambientali hanno effettuato 5 campionamenti sulla qualità delle acque del Lago di Garda a diverse profondità fino a -20 metri. La frana di dicembre ha infatti danneggiato la condotta fognaria di Tremosine ovest. Nessun parametro è risultato critico. Solamente su uno dei punti di rilevazione, quello più prossimo alla frana, si è vicini alla soglia di attenzione per la balneabilità per quanto riguarda il parametro del batterio Escherichia coli.

“Avevamo invitato a non fare allarmismi e i dati scientifici ci supportano. I dati tecnici serviranno alle autorità competenti per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’imponente smottamento del mese scorso”, ha concluso Maione.