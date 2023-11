Deposito di fieno in fiamme nel Bresciano, si lavora alla bonifica

domenica, 12 novembre 2023

Castel Mella – Dalla serata di ieri diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia sono impegnate nelle operazioni di spegnimento di un deposito di fieno nel comune di Castel Mella. Per l’approvvigionamento idrico sul posto è stata inviata la volumetrica (25.000 litri) un mezzo con grande quantitativo di acqua capace di mantenere le autopompe sempre in funzione e due autobotti che fanno la spola verso i più vicini idranti della zona. Si lavora sul posto anche nella giornata odierna con due squadre per le fasi di bonifica.