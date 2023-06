Denunciato per minacce alla Polizia ultrà del Trento

domenica, 11 giugno 2023

Trento – Denunciato ultrà del Trento che il 26 marzo scorso ha minacciato con il gesto del taglio della gola gli agenti della Polizia di Stato in servizio allo stadio di Busto Arsizio (Varese) per la partita Pro Patria. Dopo mesi di indagini gli agenti della Polizia di Stato hanno indentificato e denunciato per minacce e insulti a pubblico ufficiale e adesso per l’ultrà del Trento, che era in trasferta, sono in arrivo altri provvedimenti.

Infatti – oltre a rispondere ai giudici per le minacce alle forze di polizia – è in arrivo il Daspo e non potrà assistere alle gare della squadra del cuore.