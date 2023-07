Denunce per spaccio e raffica di patenti ritirate in Alto Adige

lunedì, 17 luglio 2023

Brunico (Bolzano) – Intenso fine settimana di controlli per contrastare l’uso degli stupefacenti tra i giovani e garantire la sicurezza sulle strade. I carabinieri della Compagnia di Brunico, nel corso del fine settimana hanno effettuato mirati servizi al fine di contrastare l’uso degli stupefacenti tra i giovani e garantire la sicurezza sulle arterie stradali e sui passi montani, anche in considerazione dell’elevato numero di turisti che affollano le località ricadenti nella giurisdizione della compagnia brunicense.

I carabinieri di Badia, coadiuvati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e dai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Laives, con il cane Kelly in occasione di una manifestazione musicale tenutasi a La Valle che vedeva la partecipazione di numerosi giovani, anche allo scopo di prevenire e contrastare il consumo di stupefacenti tra gli stessi, hanno rinvenuto nascosto nella vegetazione boschiva circa 70 grammi tra marijuana e hashish e due grammi di cocaina, segnalando amministrativamente al Commissariato del governo un ventenne per uso di sostanze stupefacenti. Analogamente i militari della Stazione di Brunico hanno segnalato amministrativamente un 37enne, lavoratore stagionale, trovato in possesso di grammi 1,10 di cocaina. La droga è stata mandata al laboratorio dei carabinieri di Laives per le consuete analisi qualitative.

Sempre nel fine settimana, sono state ritirate tre patenti nell’ambito dei servizi perlustrativi effettuati per prevenire la guida sotto l’influenza dell’alcool. A Badia i carabinieri della locale stazione hanno denunciato hanno controllato alla guida della sua auto un 35enne con un tasso alcolemico decisamente superiore ai limiti consentiti, pari a 2,30 g/l, mentre i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Brunico hanno ritirato le patenti ad altri due automobilisti alla guida delle loro autovetture sotto l’influenza dell’alcool. Sempre al fine di garantire la sicurezza sulle arterie stradali ed in particolar modo sui passi montani, molto affollati in questo periodo, i carabinieri della Stazione di Corvara in Badia, son pattuglie di motociclisti hanno controllato 112 veicoli, di cui 90 motocicli elevando 15 contravvenzioni al Codice della Strada, tra le quali per superamento della striscia longitudinale, sorpassi, mancanza o non conformità dei dispositivi sui motocicli, e decurtando in totale 15 punti.

di C. P.