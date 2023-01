Decine di persone nella rete della Polizia a Bolzano, due nei guai

sabato, 21 gennaio 2023

Bolzano – La Polizia di Stato di Bolzano ha effettuato un’attività straordinaria con numerose pattuglie composte da operatori della questura, tra cui agenti della Squadra Mobile e della Polizia Amministrativa, e del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano. Il dispositivo è stato efficacemente integrato da un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Bolzano.

Il servizio è stato mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ed alle verifiche presso esercizi pubblici che determinano problemi causati dai loro avventori, spesso pregiudicati, nonché alla prevenzione dei furti, sia nei negozi che nelle abitazioni.

Contestualmente sono stati controllati soggetti che in alcune zone del centro cittadino impediscono con le loro condotte la normale fruizione degli spazi pubblici.

Sono state effettuate dec ine di identificazioni tra soggetti appiedati o a bordo di automezzi e svolte verifiche all’interno di numerosi bar.

Per quanto concerne l’attività antidroga, tre giovani cittadini stranieri, tutti pregiudicati, controllati in un bar della zona della Stazione, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti: uno di questi, sorpreso con 4,40 grammi di eroina in dosi, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione a fini di spaccio, mentre gli ulteriori due sono stati segnalati per l’uso personale. Sempre nell’ambito del contrasto allo spaccio, sul Lungo Talvera San Quirino, all’altezza del Museion, è stato sottoposto a controllo un altro giovane extracomunitario, già noto per precedenti specifici: l’attività ha consentito il sequestro di una ventina di grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e, grazie all’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, un ulteriore etto di hashish, occultato nella vegetazione.

Il cittadino straniero, a cui sono stati anche sequestrati circa 2000 euro, considerati il provento di spaccio, è stato veniva denunciato.

Le posizioni di tutti i giovani saranno oggetto di valutazione ai fini dell’emissione di misure di prevenzione per contrastare in maniera efficace le varie forme di illegalità nel capoluogo.

Nei giorni scorsi, inoltre, due cittadini stranieri irregolari, pericolosi per la sicurezza pubblica, sono stati accompagnati presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, al fine del loro imbarco su un volo diretto verso i Paesi d’origine.