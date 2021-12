Daspo “Willy” nei confronti di un 46enne bresciano

giovedì, 9 dicembre 2021

Ospitaletto – Daspo “Willy” per un uomo di 46 anni. I carabinieri della Stazione di Ospitaletto (Brescia) hanno notificato ad un bresciano 46enne il cosiddetto Daspo “Willy” emesso dalla questura di Brescia. Lo scorso settembre, all’interno di un bar, l’uomo, in palese stato di alterazione psico-fisica a causa dell’abuso di alcol, aveva colpito con un pugno al volto un altro avventore che si era rifiutato di prestagli la somma di 10 euro. Questo è solo l’ultimo di una serie di episodi delittuosi contro la persona ed il patrimonio che, negli ultimi anni, hanno visto protagonista l’interessato e hanno minacciato la pubblica sicurezza locale.

Per due anni l’uomo non potrà accedere nelle ore serali e notturne ai locali pubblici e di intrattenimento del Comune di Ospitaletto. In caso di violazione della misura rischia la reclusione da sei mesi a due anni con una multa fino a 20mila euro.