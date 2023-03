Daspo a tifoso 30enne dal questore di Brescia

giovedì, 2 marzo 2023

Brescia – La Polizia di Stato di Brescia ha eseguito un Daspo di due anni a carico di un tifoso del Bari, 30 anni, per le intemperanze allo stadio. Il questore di Brescia ha emesso il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per la durata di due anni, a carico di un tifoso barese trentenne, residente nella provincia di Brescia, perché trovato in possesso di un fumogeno durante l’incontro di calcio fra Brescia-Bari, disputatosi lo scorso 25, febbraio valevole per il campionato di calcio di serie B.

In particolare, durante le fasi di filtraggio nel settore “gradinata”, uno steward impiegato ha notato che il tifoso tentava di occultare un fumogeno nella tasca della giacca a vento. A seguito di intimazione da parte del personale della Polizia di Stato, l’artifizio è stato spontaneamente consegnato e sottoposto a sequestro.

Il detentore è stato quindi denunciato alla Procura di Brescia e, parallelamente, nei suoi confronti il questore ha emesso il divieto di accedere per due anni in tutti i luoghi o stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale o del territorio degli stati esteri, ove si svolgono manifestazioni sportive.