Darfo: pellegrinaggio davanti alla camera ardente di Walter Bassi

lunedì, 25 marzo 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Un pellegrinaggio al palazzetto dello Sport di Darfo Boario Terme dove è stata allestita la camera ardente di Walter Bassi, 59 anni, morto ieri durante l’escursione nella conca del Tredenus, in territorio di Cimbergo. Tra i primi a giungere al palazzetto dello sport in mattinata i familiari, quindi amici, conoscenti, i colleghi dell’Olivelli Putelli dove Walter Bassi lavorava come collaboratore scolastico.

Centinaia i messaggi di cordoglio ai familiari, mentre la prossima Bam Art Marathon di Brescia sarà intitolata a Walter Bassi. La camera ardente è allestita fino alla 20, mentre l’ultimo saluto a Walter Bassi si terrà 27 marzo, alle 10, a Esine.