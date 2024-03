Darfo, controlli dei carabinieri nell’ex albergo Bassini: nove espulsi

mercoledì, 27 marzo 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Controllo straordinario dei carabinieri della Compagnia di Breno, con l’ausilio del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio (Bergamo) che nei giorni scorsi ha effettuato appositi monitoraggi sul territorio della Valle Camonica, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio che ha interessato la bassa valle, in particolar modo nel territorio di Darfo Boario Terme.

Nella circostanza è stato controllato un ex albergo denominato “Hotel Bassini” situato nel centro di Darfo Boario Terme dismesso ed in stato di abbandonato nonché sede di rifugio per senzatetto e clandestini, dove i militari hanno identificato nove soggetti extracomunitari di origine tunisina, irregolari sul territorio italiano, per i quali sono state avviate le procedure di espulsione dallo stato italiano.