Darfo Boario, scoperti clandestini e droga in strutture dismesse

Darfo Boario Terme (Brescia) – Controllo straordinario dei carabinieri finalizzato al contrasto di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina in Valle Camonica. I carabinieri della Compagnia di Breno supportati dal Nucleo Cinofili della Stazione carabinieri Polizia Militare Aeronautica Militare del 6° Stormo di Ghedi (Brescia) hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina, che ha interessato la bassa Valle Camonica, in particolar modo Darfo Boario Terme.

Nella circostanza sono state controllate alcune strutture turistiche dismesse, tra le quali l’ex albergo “Grand Hotel Terme”, nel centro cittadino e rifugio per senzatetto e clandestini, ove i militari, collaborati dai cani del nucleo cinofili, hanno rinvenuto, all’interno di un borsone nascosto tra i rifiuti, circa mezzo chilo di sostanza stupefacente tra cocaina e hashish già preconfezionata in numerose dosi e destinata al commercio locale, nonché circa 2.000 euro di denaro contante provento dell’attività illecita.

di C.P.