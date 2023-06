Darfo Boario: aggressione nella notte, 37enne ricoverato in ospedale

domenica, 11 giugno 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Notte di lavoro per sanitari e forze dell’ordine per soccorrere persone ferite in incidenti stradali, intossicazione etilica ed aggressioni nel Bresciano. Oltre venti gli interventi in tutta la provincia. In Valle Camonica l’episodio più grave a Darfo Boario Terme, in via Mantegna, alle 2:15, dove si è verificata una lite e un 37enne è stato soccorso dall’equipe medica giunta con un’ambulanza di Camunia Soccorso, che ha prestato le prime cure all’uomo, poi è stato trasportato all’ospedale di Esine in codice verde. Sono in corso indagioni dei carabinieri della locale Stazione per chiarire quabnto accaduto.

Tra gli altri interventi del 118: soccorse quattro persone in un incidente stradale a Urago Mella, mentre a Corte Franca e a Padenghe del Garda sono stati soccorsi giovani per intossicazione etilica e trasportati in ospedale.

di A.Pa.