Darfo, 48enne rapinato del cellulare all’esterno di una tabaccheria

mercoledì, 21 febbraio 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Rapinato del cellulare all’esterno di una tabaccheria di Darfo Boario Terme.

I carabinieri della locale Stazione hanno avviato le indagini per risalire agli autori della rapina, avvenuta l’altra sera nella frazione Corna.

Il 48enne uscito dalla tabaccheria è stato avvicinato da una coppia di persone che non conosceva che avrebbero estratto dello spray urticante al peperoncino e spruzzato in faccia all’uomo rapinandolo del cellulare. I due sono poi fuggiti. I carabinieri sono stati chiamati sul posto e avviato le indagini per risalire agli autori della rapina, sono state visionate le immagini del sistema di video sorveglianza.