Danni a una vettura di Fiè, il test Dna esclude l’azione di un orso

martedì, 16 maggio 2023

Fiè (Bolzano) – Danni a una vettura di Fiè (Bolzano), esclusa l’azione di un orso. La scorsa settimana sono stati segnalati graffi e segni di morsi su una Fiat Punto a Fiè. Le analisi del DNA hanno accertato che non è stato un orso L’Ufficio caccia e pesca della Provincia di Bolzano è stato informato di un danno a una Fiat Punto a Fiè avvenuto la notte precedente. I danni al veicolo hanno interessato i parafanghi su entrambi i lati, il cofano, il paraurti ed i fari anteriori. Si sospettava che il danno fosse stato causato da un orso, poiché sulla parte anteriore del veicolo sono stati trovati anche graffi, segni di morsi e peli.

Forestali e guardacaccia hanno immediatamente esaminato il danno e raccolto i peli per l’analisi del DNA. Secondo i primi sospetti, un orso potrebbe essere stato attratto dal sapore dolce del liquido del radiatore ed aver tentato di entrare nel vano motore. Questa ipotesi è stata smentita, poiché secondo i risultati dell’analisi del DNA, i peli raccolti non appartengono ad un orso. L’Ufficio caccia e pesca ha commissionato ulteriori analisi per scoprire quale animale abbia causato i danni alla vettura.