Danneggiamento ed esplosione con arma da fuoco a Dello, arrestato

martedì, 23 gennaio 2024

Mazzano (Brescia) – A Mazzano, i carabinieri della Compagnia di Verolanuova hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un Rom, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di danneggiamento mediante esplosione di colpi di armi da fuoco, atti persecutori, porto in luogo pubblico di arma da fuoco. Secondo qua to ricostruito dai carabinieri la persona arrestata alcuni giorni fa a Dello, avrebbe esploso colpi di arma da fuoco all’indirizzo dell’abitazione di un donna per un movente connesso a dissidio di natura privata. L’arrestato è stato rinchiuso nella casa circondariale Nerio Fischione di Brescia.

DENUNCIA PER FURTO

Una corsa settimana una donna di circa 80 anni, originaria delle Filippine e residente in città, ha sporto denuncia presso i carabinieri della Compagnia di Brescia per un furto in abitazione all’esito del quale le venivano sottratti gioielli e monili in oro di cospicuo valore.

I militari hanno subito avviato le indagini che hanno permesso di identificare l’autore – un 40enne, originario anche lui delle Filippine – che frequentava la casa della donna, e di appurare che lo stesso aveva dato in pegno la refurtiva presso alcuni “compro oro” del capoluogo. I gioielli venivano recuperati e restituiti alla anziana vittima. L’uomo veniva denunciato a piede libero per furto in abitazione.