Danneggia auto a Vipiteno, 40enne denunciato dai carabinieri

venerdì, 15 settembre 2023

Vipiteno (Bolzano) – I militari della Compagnia di Vipiteno (Bolzano) hanno denunciato una persona per danneggiamento di auto. Tirava pietre alle auto in sosta, si svagava così un quarantenne del Pakistan domiciliato a Vipiteno.

I fatti risalgono a luglio quando in una via principale del centro storico di Vipiteno un soggetto senza apparentemente motivo, transitando a piedi, scagliava una grossa pietra contro il parabrezza di un’auto in sosta, rompendolo e dandosi poi immediatamente alla fuga. Questa volta però fortunatamente a bordo della macchina erano installate delle telecamere che hanno potuto riprendere l’intera dinamica. Grazie ai video recuperati e alla descrizione del soggetto ed ai particolari vestiti indossati, i militari della locale Stazione sono riusciti ad identificare il soggetto ed a deferirlo alla Procura per il reato di danneggiamento. I militari sono ora all’opera per verificare se vi siano connessioni tra questo episodio rispetto ad altri danneggiamenti di auto in sosta accorsi nel medesimo periodo e commessi sempre tramite l’utilizzo di pietre.