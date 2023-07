Danneggia auto a Trento, arrestato 32enne

martedì, 18 luglio 2023

Trento – I carabinieri della Stazione di Mattarello, in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale di Trento, hanno arrestato un cittadino ghanese di 32 anni, pregiudicato soprattutto per reati inerenti agli stupefacenti, in quanto resosi responsabile del danneggiamento di ben quattro autovetture nei pressi di Piazza della Portella.

L’uomo, infatti, forse in preda ad un “raptus”, poco prima aveva iniziato a tirare calci e pugni alle vetture parcheggiate, rompendo a quattro di esse gli specchietti laterali. I Carabinieri, intervenuti immediatamente a seguito di richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza “112”, hanno individuato, anche grazie al fondamentale contributo del personale della Polizia Locale già presente nei pressi, l’uomo che si stava aggirando ancora nelle vicinanze.

Il 32enne è stato bloccato e portato presso le camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri di Trento per il giudizio con rito direttissimo presso il Tribunale di Trento.