Dalla Campania al Bresciano, fermati quattro rapinatori in trasferta

mercoledì, 10 maggio 2023

Brescia (Brescia) – Fermati quattro rapinatori in trasferta dalla Campania. La Polizia di Stato di Brescia ha individuato quattro persone – rapinatori in trasferta – ed eseguito quattro fermi della Procura di Brescia.

I FATTI – Nella serata del 2 maggio scorso, su una via centrale di Brescia, due rapinatori che viaggiavano con caschi scuri, a bordo di veloci scooter, hanno avvicinato un uomo che aveva appena parcheggiato la propria auto e l’hanno rapinato di un orologio del valore di oltre 70mila euro, abilmente sfilatogli dal polso in pochi secondi, prima di dileguarsi nel traffico e far perdere le proprie tracce.

Personale della Squadra Mobile della Questura di Brescia ha avviato serrate attività investigative, dirette dalla Procura della Repubblica di Brescia, al fine di rintracciare ogni utile elemento identificativo dei malviventi e complici, così individuando – nel giro di 24 ore – quattro sospettati di origini campane, che da qualche giorno avevano trovato alloggio in una struttura del veronese.

Il giorno successivo, tre dei sospettati, a bordo di un’auto, sono stati localizzati e riservatamente agganciati per poi essere sottoposti a controllo sull’autostrada, con l’ausilio della Polizia Stradale di Cremona: tra essi sono stati riconosciuti i due autori materiali della rapina, nonché un complice che, nelle fasi dell’evento delittuoso, ha svolto la verosimile funzione di recupero dei primi, con un veicolo da lavoro.

Egli, invero, è stato sorpreso in possesso della chiave di un furgone già attestato sul luogo del delitto, poco dopo ritrovato dalla Polizia di Stato a Bergamo, grazie alla collaborazione della Squadra Mobile di quel capoluogo: all’interno del mezzo (oltre a sistemi di comunicazione interfono e parrucche), sono stati rinvenuti i due moto utilizzate nella rapina commessa a Brescia nonché un fascio di targhe adesive false, destinate ad essere apposte sugli stessi per sottrarsi ai rilievi dei sistemi di videosorveglianza.

Il quarto sospettato era il conducente dell’auto che ha assolto la funzione di staffetta nelle fasi del colpo, è stato raggiunto e fermato alla stazione ferroviaria di Verona, poco prima che salisse su un treno.

All’esito di una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Brescia, gli investigatori della Squadra Mobile hanno ritrovato l’orologio di pregio sottratto nella rapina, abilmente celato negli impianti sanitari della struttura ricettiva che ha ospitato i malviventi.

Gli elementi della Polizia di Stato sono stati consegnati alla Procura della Repubblica di Brescia che, ritenendo sussistente un solido quadro indiziario a carico dei quattro uomini – alla stregua dell’accertamento tipicamente connesso alla fase dell’indagine preliminare, in cui versa il procedimento – e dopo avere vagliato attentamente gli estremi della vicenda, anche attraverso lo svolgimento degli interrogatori richiesti da tutti gli interessati, ne ha disposto il fermo. La Squadra Mobile ha tradotto gli stessi presso la Casa Circondariale di Brescia.

Nei giorni successivi, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato il fermo e disposto misure cautelari coercitive a carico dei fermati.