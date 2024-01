Da una settimana in Italia, spacciava sul Sebino: arrestano

mercoledì, 24 gennaio 2024

Sovere (Bergamo) – Spaccio sul Sebino, arrestato 24enne kosovaro. Giunto in Italia da una settimana, 24enne di origine kosovara arrestato dai carabinieri di Lovere.

Il giovane è stato bloccato su una panchina a Sovere e in una aiuola erano nascosti 68 grammi di cocaina e 1.750 euro in banconote. L’allerta era scattata con la segnalazione di alcuni residenti di via Sora e i carabinieri hanno intensificato i controlli in zona e scovato l’attività di spaccio e arrestato il 24enne kosovaro. Nell’udienza davanti al Gip del tribunale di Bergamo il 24enne si è difeso dicendo che la droga era del proprietario della vettura. Il giudice ha disposto il divieto di dimora nel paese delle Bergamasca e fissato il processo al 2 aprile.

