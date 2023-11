Da Malegno a Borno chiusa la Sp 92, prime opere a Paspardo

lunedì, 6 novembre 2023

Malegno (Brescia) – Chiusa la Provinciale 92 al confine tra Malegno e Lozio per uno smottamento dovuto alle precipitazioni dei giorni scorsi. L’impresa che ha in appalto la manutenzione delle strade provinciali in Valle Camonica è intervenuta tempestivamente e sono in corso sopralluoghi di geologi e tecnici. Intanto restano ancora chiuse le strade provinciali 88 a Paspardo e 5 da Paline di Borno alla Val di Scalve, la Sp9 a Gargnano, e la Sp38 a Tignale.

In mattinata, dopo frana di venerdì notte sulla Sp88, si è tenuto un incontro in municipio a Paspardo per programmare gli interventi: il sindaco Fabio De Pedro, la vice Caty Dassa, i tecnici della Provincia, Enrica Savoldi, e Comunità Montana, Gian Battista Sangalli, di Enel ed altri enti hanno fatto il punto sulla situazione dopo l’ondata di maltempo degli ultimi giorni e sono stati programmati i primi interventi. L’acqua non è potabile e va bollita, mentre in quota ci sono abitazioni senz’acqua e nelle prossime ore ci saranno le prime opere.

di A.M. Col.