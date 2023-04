Cucina non in regola: i carabinieri sanzionano ristorante in Val d’Isarco

giovedì, 27 aprile 2023

Bolzano – Servizio “a largo raggio” dei carabinieri del comando provinciale di Bolzano nel ponte della festa della Liberazione: hanno svolto dei mirati controlli a circolazione stradale ed esercizi pubblici.

Prevedendo che il “ponte” avrebbe portato in giro più persone con una conseguente innalzamento del rischio di reati e illegalità, il comando provinciale di Bolzano ha disposto un servizio di livello provinciale, concentrando le forze nelle aree ove si prevedeva maggior movimento: tra Bolzano e Laives, Merano e dintorni, Bressanone e Val d’Isarco.

ATTIVITA’ – I militari hanno messo in campo 26 pattuglie, un’unità cinofila per ricerca di droga e una squadra del Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) dei carabinieri di Trento.

Nelle aree sopra indicate in sei ore di servizio coordinato sono stati svolti 52 posti di controllo stradali ove sono stati fermati e controllati 171 veicoli. Inoltre sono stati controllati 17 locali pubblici e identificate 323 persone. Di queste una è stata denunciata e una in stato di arresto. Cinque sono state trovate in possesso di modiche quantità di droga e segnalate al Prefetto per le conseguenti sanzioni amministrative. Complessivamente il cane ha trovato 25 grammi tra hashish e cocaina.

SANZIONI – I militari del NAS hanno sanzionato – 1.000 euro di sanzione amministrativa – un ristorante a Oltrisarco: hanno scoperto che presentava ai clienti pesce fresco che in realtà era precedentemente congelato e quindi scongelato. Incredibilmente non vi è stata alcuna patente ritirata né alcuna sanzione o denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica. Da inizio anno a ieri sera le segnalazioni (amministrative e penali) per tale condotta siano state già 100, solo per i reparti dell’Arma dei carabinieri in provincia di Bolzano. Tutto sommato è andata molto meglio dell’anno scorso quando di questo periodo le violazioni contestate erano già 162.