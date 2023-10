Crollo tetto e incendio locale: interventi dei vigili del fuoco a Ospitaletto e Castegnato

venerdì, 20 ottobre 2023

Ospitaletto (Brescia) – Doppio intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia a Ospitaletto e Castegnato. A Ospitaletto nella tarda serata di ieri i pompieri con i volontari di Protezione civile sono stati allertati per il crollo del tetto di una casa disabitata, e per la messa in sicurezza dell’area è stato necessario evacuare tempraneamente 13 nuclei familiari per complessive 29 persone. Sul posto – per la gestione delle sicurezza – anche il sindaco di Ospitaletto. Sono ora in corso le verifiche da parte dei tecnici.

Invece a Castegnato – poco dopo la mezzanotte – i vigili del fuoco sono stati chiamati per l’incendio del tetto di un locale di intrattenimento e in breve tempo hanno domato le fiamme. Sul posto anche i carabinieri. Non si registrano feriti.