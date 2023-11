Crimini informatici, firmato protocollo d’intesa in Alto Adige

mercoledì, 22 novembre 2023

Bolzano – E’ stato siglato un protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici tra la Polizia di Stato e la società Oberalp S.p.A di Bolzano, rappresentati rispettivamente dal Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Trentino – Alto Adige, Vice Questore della Polizia di Stato Alberto Di Cuffa e dalla Vicepresidente della società, Ruth Oberrauch.

Per la Questura di Bolzano era presente la Dirigente della Divisione Anticrimine, Maria Lomartire. L’iniziativa si inserisce nel più ampio e consolidato modello di sicurezza “partecipata” e mira a rafforzare ulteriormente la rete di prevenzione a difesa degli attacchi informatici ad infrastrutture sensibili che, in ambito territoriale, vede convergere l’impegno della Polizia Postale e dei più qualificati rappresentanti della realtà produttiva e imprenditoriale locale.

Il Gruppo Oberalp, fondato nel 1981, è un’azienda a conduzione familiare con sede a Bolzano, Alto Adige. Oggi, il gruppo impiega più di 1.300 collaboratori in tutto il mondo e, oltre allo sviluppo e alla produzione di articoli per gli sport di montagna con i propri marchi, opera come partner di distribuzione per marchi sportivi di fama internazionale.

L’azienda mostra il proprio coraggio nell’aprire nuovi orizzonti e nel proporre innovazione continua di prodotti, processi e pensiero. La consapevolezza e la sensibilità verso l’ambiente e le persone, insieme alla passione per lo sport e per la montagna, stanno alla base della cultura aziendale. Dal 2018 il bilancio di sostenibilità del Gruppo Oberalp “Contribute“ viene pubblicato ogni anno insieme ai dati di bilancio. Già per la sesta volta consecutiva l’azienda è stata unica in Italia ad essere premiata con lo status di “Leader“ da parte della ONG “Fair Wear Foundation“.

Il protocollo d’intesa, siglato stamattina, alla presenza da Maria Lomartire della Divisione Anticr prevede l’adozione di procedure condivise d’intervento, basate sul tempestivo e reciproco scambio di notizie utili, tese a favorire la circolarità del flusso informativo, essenziale ai fini di una più efficace strategia di prevenzione nel delicato settore della protezione delle reti e delle infrastrutture informatizzate.

L’accordo contempla, altresì, l’organizzazione di mirati momenti formativi, volti a promuovere la diffusione della cultura della prevenzione in campo informatico, ad innalzare la consapevolezza dei rischi connessi all’utilizzo degli strumenti tecnologici e a realizzare strategie comuni per incrementare i livelli di prevenzione e di contrasto dei reati predatori, perpetrati ai danni delle reti e dei sistemi informativi.