Costruzioni abusive a Bienno: chiusa la vicenda giudiziaria, tutti assolti

sabato, 8 aprile 2023

Bienno (Brescia) – Chiusa la vicenda delle villette sequestrate nell’aprile del 2019, a seguito di diverse denunce anonime pervenute. L’accusa: rilascio di permessi per edificazioni abusive. Dopo anni di indagini ed approfondimenti l’assoluzione di 3 dei 4 casi rilevati, con la motivazione che il reato non sussisteva. Ora, con l’ultima pronuncia, anche il quarto caso ha ricevuto l’assoluzione piena.

“Si chiude così una triste vicenda che a causa di una raffica di denunce anonime aventi come scopo evidente quello di colpire l’amministrazione allora guidata da Massimo Maugeri, hanno purtroppo preso di mira tante persone innocenti, che hanno passato anni difficili e dovuto spendere fior di soldi per potersi difendere. Ora questi soldi e le notti insonni non verranno di certo risarciti, anche se la verità per fortuna è venuta a galla”, l’attuale sindaco Ottavio Bettoni e l’ex sindaco Massimo Maugeri esprimono la loro solidarietà a tutte le persone coinvolte e, nel rispetto del lavoro della magistratura e della giustizia, esprimono il loro rammarico nel constatare che i veri artefici di tutto questo, cioè i mandatari di queste denunce anonime, anche questa volta se la passeranno liscia.