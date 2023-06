Costa Volpino, incidente stradale sulla statale 42: tre feriti

mercoledì, 28 giugno 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Incidente stradale sulla statale 42 del Tonale, all’uscita dalla galleria di Costa Volpino in direzione Valle Camonica, tre persone coinvolte.

L’incidente è accaduto alle 7:40 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Lovere (Bergamo) e del distaccamento di Darfo (Brescia) l’equipe medica del 118 Santa Maria Assunta di Pisogne, Blu Lovere, l’automedica e l’elisoccorso da Brescia, i carabinieri di Costa Volpino e la Polizia Locale. I sanitari hanno preso in consegna i tre feriti, mentre il traffico sulla corsi nord è stato bloccato e deviato prima dell’ingresso nelle galleria, per chi proviene da Bergamo a Costa Volpino. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e la sede stradale