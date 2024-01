Costa Volpino: domani l’addio a Silvano Botticchio

lunedì, 15 gennaio 2024

Costa Volpino (Bergamo) – Domani l’ultimo saluto a Silvano Botticchio, 52 anni, stroncato da un malore durante una passeggiata nei boschi di Lovere. La camera ardente è stata allestita nella cappella della chiesa di Corti a Costa Volpino, dove stasera alle 20 è prevista la veglia, mentre le esequie si terranno domani alle 15. Silvano Botticchio era molto conosciuto, svolgeva l’attività di autobus e da quattro lustri accompagnava in giro per l’Italia le atlete della CBL. Silvano Botticchio lascia la moglie Katia, due figli, la madre e i tre fratelli con le rispettive famiglie e in queste ore è grande il cordoglio espresso alla famiglia da amici e dalla comunità dell’Alto Sebino.