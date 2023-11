giovedì, 23 novembre 2023

Ledro (Trento) – Grande cordoglio a Ledro per la morte dell’ex sindaco Achille Brigà (nella foto), 73 anni, attivo in progetti in aiuto alle popolazioni africane. Sindaco da 2010-2015, era il leader del gruppo missionario Alto Garda e Ledro e sovente si recava in una missione della Tanzania, dove prestava servizio come volontario. Achille Brigà era partito 15 giorni fa dal Garda e stava lavorando sul tetto di un edificio per installare dei pannelli solari, quando è caduto da un’altezza di circa tre metri, riportando traumi fatali.

Il sindaco di Ledro Renato Girardi si è fatto portavoce del pensiero dell’amministrazione e dell’intera Comunità di Ledro per rinnovare le condoglianze e la vicinanza ai famigliari e agli amici di Achille Brigà. “Una persona che ci mancherà moltissimo. Oltre alla sua importante esperienza come primo cittadino, va detto che era tuttora presente nelle vicende amministrative e sociali del Comune: era infatti, tra le tante cose, parte del comitato gemellaggi in cui l’amministrazione crede molto. Altrettanto importante il suo impegno nella Cooperativa So.L.E. che tante iniziative condivide proprio con l’amministrazione locale. Ancora, l’impegno col gruppo missionario e una serie di altre attività che lo vedevano attivo protagonista della vita pubblica della nostra vallata”.

“Tutto questo per raccontare che ci mancherà il suo impegno professionale e civile, ma è altrettanto e, anzi, più importante ricordare i valori umani di Achille Brigà. Lo vedevo spesso, e pochi giorni prima della sua partenza mi diceva che sarebbe andato, di nuovo, in Africa. Ogni volta mi raccontava dei vari progetti che portava avanti e ogni volta finivamo a parlare di acqua: del fatto che là è fondamentale approvvigionare i villaggi, scavare pozzi. L’acqua era il punto chiave per garantire la vita alle persone che aiutava durante i suoi viaggi umanitari. Per questo mi piace ricordarlo con un sorriso: pensare a tutte le foto in cui lo ho visto all’opera con in mano un tubo o qualche altro componente necessario a far funzionare un impianto idraulico”, prosegue Girardi.

“Mancherà a tutti noi – conclude Girardi – perché era una persona buona, che si impegnava a fondo per la comunità locale e anche per quella africana”.