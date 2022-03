Coppia di spacciatori arrestata dalla Squadra Mobile di Bolzano

venerdì, 11 marzo 2022

Bolzano – Operazione antispaccio della Squadra Mobile della Questura di Bolzano nel corso delle ultime settimane monitorava costantemente gli spostamenti di una coppia composta da una cittadina italiana di 35 anni e da un tunisino di 27, quest’ ultimo già tratto in arresto e condannato per reati concernenti gli stupefacenti.

I servizi posti in essere attraverso i soliti metodi “tradizionali” quali pedinamenti e appostamenti permettevano di verificare come la coppia, nella tarda mattinata di ieri, entrava in autostrada dirigendosi verso sud. A seguito di quanto accertato gli investigatori attendevano pazientemente il rientro dei trafficanti in regione e la vettura in uso alla coppia veniva “agganciata” e fermata all’uscita dal casello autostradale di Bolzano sud.

Le operazioni di ricerca permettevano il sequestro di un involucro contenente più di 500 grammi di eroina, appoggiati sotto il sedile anteriore lato passeggero.

La droga, una volta immessa sul mercato e venduta al dettaglio, avrebbe sicuramente fruttato almeno 80.000,00 euro.

A seguito di quanto accertato la coppia veniva tratta in arresto; l’uomo veniva associato presso la Casa Circondariale di Bolzano e la donna a quella di Trento, a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Solo nell’ultimo mese la Squadra Mobile ha arrestato otto corrieri, sequestrando quasi due chilogrammi e mezzo tra cocaina ed eroina, destinata esclusivamente al mercato locale.