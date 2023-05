lunedì, 15 maggio 2023

Ponte di Valtellina (Sondrio) – Coppia denunciata per bracconaggio a Ponte in Valtellina (Sondrio). Una coppia, proprietaria di una baita in Val d’Arigna, è stata scoperta dagli agenti della Polizia provinciale di Sondrio per aver catturato un cervo utilizzando un laccio e una tagliala. I due – residenti fuori provincia – erano stati immortalati da una fototrappola mentre posizionavano i lacci e gli agenti gli agenti della Polizia provinciale di Sondrio sono saliti in località Söi con un’auto civetta, presidiato la zona, e scoperto il bracconiere vicino alla baita mentre lavorava vicino alla catasta di legna, con la moglie che svolgeva il ruolo di vedetta.

Il bracconiere aveva nascosto il cervo già sezionato e con il cappio al collo sotto una catasta di legna. Scoperto dalla Polizia Provinciale, per entrambi è scattata la denuncia per esercizio abusivo della caccia (visto che in questo periodo è chiusa) e bracconaggio.