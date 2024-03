Controlli tra Riva del Garda e Ledro: tre patenti ritirate e sanzioni

martedì, 19 marzo 2024

Riva del Garda (Trento) – I carabinieri della Compagnia di Riva del Garda e delle Stazioni di Riva del Garda e Ledro, in collaborazione con la Polizia Locale Alto Garda e Ledro, hanno organizzato un servizio coordinato nei luoghi di maggiore affluenza. L’attività improntata al contrasto del fenomeno delle “stragi del sabato sera”, dovuto all’abuso di sostanze alcoliche e consumo di sostanze stupefacenti è stata sviluppata nella notte tra sabato e domenica, nel corso della quale sono stati utilizzati quattro etilometri, e un precursore per le sostante stupefacenti in dotazione alle due forze dell’ordine.

Durante il servizio sono stati controllati complessivamente 106 veicoli, a tre dei conducenti degli stessi sono state ritirate le patenti di guida per guida in stato di ebbrezza.

Sei sono stati i conducenti sottoposti al precursore per la verifica dell’assunzione e della contestuale presenza degli effetti di sostanze stupefacenti durante la guida.

Nel corso delle operazioni sono state contravvenzionate dieci persone perché trovate in evidente stato di ubriachezza mentre si aggiravano in zone aperte al pubblico.