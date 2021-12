Controlli Super Green Pass, la Polizia di Stato chiude due bar in Alto Adige

martedì, 7 dicembre 2021

Bolzano – Super Green Pass, la Polizia di Stato in Alto Adige chiude due bar e sanziona 12 clienti.

Nella giornate di ieri e di oggi, la Questura di Bolzano e i Commissariati distaccati hanno proceduto a specifici controlli in occasione dell’entrata in vigore della normativa sulle certificazioni rafforzate: quasi 700 le persone controllate, di cui 12 colte in esercizi pubblici privi della certificazione rafforzata: 9 a Bolzano, 2 a Dobbiaco, una a Brennero.

Nel capoluogo, la Polizia di Stato ha anche proceduto alla chiusura cautelare di due bar (ad Oltrisarco e a Don Bosco) in cui si sono riscontrate le violazioni alla normativa sulla certificazione rafforzata e in cui è stato constatato l’omesso controllo da parte del titolare o dei suoi proposti: per entrambi gli esercizi pubblici è stata disposta la chiusura per 4 giorni

La Polizia Ferroviaria, inoltre, ha sanzionato un passeggero sceso dal treno regionale proveniente da Merano, sprovvisto della certificazione base, da lunedì obbligatoria per accedere al trasporto pubblico locale. Nei prossimi giorni, così come disposto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, proseguiranno i controlli in tutta la provincia.