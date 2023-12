Controlli sulle strade dell’Alto Garda, sette patenti ritirate

martedì, 5 dicembre 2023

Arco (Trento) – Controlli sulle strade della Busa, 7 patenti ritirate per alcol e un giovane segnalato per stupefacenti. Le Stazioni carabinieri di Arco e Dro coadiuvate dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Riva del Garda, hanno effettuato un controllo straordinario alla circolazione stradale nel territorio della “Busa” volto alla prevenzione e repressione dei comportamenti alla guida pericolosi, quali l’abuso di sostanze alcoliche e il consumo di stupefacenti, quindi finalizzato al contrasto del fenomeno delle “stragi del sabato sera”.

Sono stati effettuati dei posti di controllo – avvalendosi anche degli etilometri in dotazione – sulle strade che conducono ai locali di intrattenimento maggiormente frequentati e nel corso del servizio sono stati controllati 33 veicoli e 57 persone con i seguenti risultati: ritirate 7 patenti per guida in stato di ebbrezza, tutti uomini dai 20 ai 40 anni, di cui un neopatentato, con tassi alcolemici che oscillavano da 0,5 a 1,07 g//l e una contravvenzione al codice della strada poiché su un veicolo vi era una persona in più rispetto al numero dei posti consentiti.

Inoltre sono state eseguite 2 perquisizioni alla ricerca di stupefacenti di cui una con esito positivo e, al termine delle attività, è stato segnalato al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, il giovane trovato in possesso della sostanza stupefacente (1 grammo di hashish) per la revisione della patente di guida.

Red. Cro.