Controlli sulle piste dell’Alta Val Pusteria: nei guai sei giovani

martedì, 20 febbraio 2024

Sesto Pusteria (Bolzano) – Controlli sulle piste dell’Alta Val Pusteria: i carabinieri di vigilanza e soccorso sulle piste da sci del Comprensorio sciistico dell’Alta Pusteria “3 Cime”, che durante i controlli effettuati hanno “pizzicato” sei sciatori per aver fumato delle sigarette speciali. In totale, sono stati sequestrati 27 grammi di sostanza stupefacente tra marijuana e hashish, sanzionando cosi i soggetti responsabili della condotta illecita.

Un ragazzo italiano di vent’anni e cinque ragazzi di nazionalità straniera sono quindi stati segnalati alle competenti autorità per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’attività che è stata svolta dai militari ed il servizio di vigilanza effettuato quotidianamente non solo per contrastare comportamenti contrari alle norme vigenti ma soprattutto per evitare il verificarsi di ulteriori e negative conseguenze.