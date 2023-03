Controlli sulle piste della Polizia di Stato in Val di Fassa con “Havana”

martedì, 7 marzo 2023

Moena (Trento) – Controlli della Polizia di Stato in Val di Fassa con “Havana” il pastore tedesco antidroga. La questura di Trento ha avviato una serie di servizi sulle piste da sci per prevenire abusi e condotte non corrette. In particolare abuso di alcool e sostanze stupefacenti.

Nell’ultimo weekend – affollato di turisti italiani e stranieri – sono stati effettuati agli impianti da sci controlli da parte del personale della questura di Trento, Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena, della Polizia Stradale di Predazzo e della Squadra Cinofili della Questura di Bologna.