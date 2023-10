Controlli straordinari sulla linea ferroviaria del Brennero

mercoledì, 11 ottobre 2023

Bolzano – Per una settimana, nelle principali stazioni ferroviarie delle quattro province di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria “per Verona ed il Trentino Alto Adige” (Verona, Vicenza, Trento e Bolzano), si sono svolti serrati controlli straordinari eseguiti simultaneamente dagli operatori di Polizia Ferroviaria.

Gli Agenti hanno identificato oltre 4.400 persone nell’ambito del servizio a livello europeo denominato “Rail Actione Week” dedicato alla sicurezza nelle località più sensibili individuate nella rete ferroviaria nei 17 paesi europei che aderiscono a “RAILPOL” (European Association of Railway Police Forces) nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia.

I controlli, svolti in tutte le località ritenute più critiche e nelle aree di maggiore affollamento sono stati estesi anche a bordo dei treni monitorando costantemente il flusso dei viaggiatori in arrivo e partenza dagli scali ferroviari, con verifiche a campione nei confronti delle persone e dei bagagli al seguito.

L’attenzione è stata focalizzata su tutte quelle attività e comportamenti vietati o illegali che potrebbero mettere a repentaglio l’esercizio ferroviario o la sicurezza dei trasporti (come ad esempio, l’attraversamento improprio dei binari, la salita e discesa dai treni in movimento, la posizione dei viaggiatori sulle banchine di attesa, il vandalismo alla segnaletica ferroviaria ed alle apparecchiature essenziali all’esercizio ferroviario che possono comportare ritardi o soppressioni a danno degli utenti del trasporto pubblico su rotaia.

Il servizio, inteso nelle due accezioni di security e safety, ha impegnato complessivamente 610 operatori controllando 158 stazioni ferroviarie, 103 obiettivi sensibili di importanza strategica ed oltre 1.000 treni tra pattuglie a bordo e controlli “sottobordo”.

L’attività di identificazione ha consentito di indagare in stato libero 19 persone per vari reati elevando 17 sanzioni di natura amministrativa e notificando alcuni provvedimenti di espulsione, emessi dalle Questure, nei confronti di stranieri irregolari nel territorio provvedendo, in due casi, ad accompagnarli presso il Centro di Permanenza Temporanea disponibile.