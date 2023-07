Controlli straordinari nel Bresciano: sanzioni e due locali sospesi

domenica, 9 luglio 2023

Brescia – Controllo straordinario del territorio nel quartiere Carmine di Brescia, coordinato dalla questura di Brescia e con il concorso di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Il servizio è iniziato con i controlli ad alcuni esercizi commerciali di Via Capriolo, condotti da personale della Questura, dei nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) e Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) dell’Arma dei Carabinieri, della Sezione Commerciale della Polizia Locale di Brescia e con la partecipazione dell’unità cinofila della Polizia Locale, con il cane Thor.

All’esito dei controlli congiunti, le irregolarità emerse hanno portato alla sospensione di due licenze, a cui si aggiunge l’irrogazione di sanzioni amministrative e ammende per un totale di oltre 42.396 euro complessivi.

Un altro esercizio commerciale, a seguito dell’intervento di personale dell’ATS di Brescia, ha ricevuto prescrizioni in materia igienico sanitaria e sanzioni per 2.500 euro.

Sono stati svolti numerosi controlli da parte delle pattuglie delle Forze di Polizia sia presso i locali del quartiere che ai veicoli e ai passanti, anche schierando ulteriori equipaggi in vari punti strategici del ring e del centro, che hanno proceduto a posti di controllo di veicoli e al controllo documentale dei passanti.

Si è verificato infine il rispetto dell’ordinanza sindacale del 29 giugno, di divieto, dalle ore 1 alle 6, di vendita e somministrazione, anche da asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, non rilevando alcuna violazione delle prescrizioni.

Al termine del servizio sono stati controllati complessivamente 194 nominativi, di cui 30 con pregiudizi in banca dati interforze, e 57 veicoli. Sono state elevate 10 sanzioni al Codice della Strada.