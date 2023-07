Controlli straordinari interforze nel Bresciano: multe e denunce

venerdì, 21 luglio 2023

Brescia – Controlli straordinari interforze presso la stazione ferroviaria e il centro cittadino. La Polizia di Stato ha disimpegnato pattuglie del Nucleo Servizi dell’ufficio di gabinetto di Brescia, nonché tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e due unità cinofile antidroga della questura di Genova.

L’Arma dei carabinieri ha impiegato due equipaggi della Compagnia di Bolzano, oltre ad aliquote del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS). La Polizia locale si è avvalsa di due pattuglie di pronto intervento.

Il servizio, preceduto da un briefing operativo, è iniziato nelle prime ore della serata con controlli a tappeto nel piazzale antistante della stazione ferroviaria e in tutte le vie limitrofe, comprese strade secondarie e vicoli ciechi.

Successivamente, mentre una parte del dispositivo ha proseguito i controlli nel centro storico e nelle aree limitrofe a Piazza della Vittoria, altra parte del personale ha eseguito controlli di polizia e controlli amministrativi presso cinque esercizi commerciali già oggetto di interesse da parte delle forze dell’ordine, anche nei pressi del centro commerciale Freccia Rossa.

All’esito delle attività, sono stati identificati circa 170 persone, un terzo dei quali con precedenti di polizia e sono stati sequestrati un tirapugni nonché complessivamente circa trenta grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana fiutata dai cani antidroga, pronta per lo spaccio e nascosta in anfratti all’interno dei locali controllati oltre che sulla via pubblica.

I controlli amministrativi da parte del NIL e del NAS hanno invece permesso di contestare numerose violazioni amministrative in materia di igiene alimentare e lavoro irregolare per un totale complessivo di circa 80.000 euro. Più nello specifico, in diversi casi è stata accertata la mancata formazione del personale addetto al settore alimentare, la mancata ottemperanza ai requisiti generali di igiene, la mancata bonifica preventiva di prodotti ittici da consumare crudi. Sono state altresì elevate sanzioni per pagamento della retribuzione in contanti, per lavoro nero e per mancata presentazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Grazie alla sinergia e alla collaborazione tra le forze dell’ordine intervenute, ancora una volta è stato possibile sottrarre stupefacente al mercato dello spaccio e svolgere un’efficace azione di tutela della legalità e dei regolamenti amministrativi in un’area del capoluogo particolarmente sollecitata da episodi di microcriminalità che impongono una decisa e immediata risposta da parte dello Stato.

I servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane e si concentreranno sugli obiettivi individuati tramite l’azione ordinaria di pronto intervento e controllo del territorio e tramite le segnalazioni che giungono da parte dei cittadini.